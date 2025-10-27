Paternò festeggia i 100 anni della signora Antonina Cosentino

Ieri è stato celebrato un traguardo davvero speciale a Paternò: i 100 anni della signora Antonina Cosentino, una donna straordinaria che porta con sé un secolo di vita, ricordi e amore per la sua citt...

Ieri è stato celebrato un traguardo davvero speciale a Paternò: i 100 anni della signora Antonina Cosentino, una donna straordinaria che porta con sé un secolo di vita, ricordi e amore per la sua città. La festa si è svolta in un clima di grande emozione, circondata dall’affetto della famiglia e della comunità.

A portare il saluto ufficiale dell’amministrazione comunale è stato il sindaco Nino Naso, accompagnato dall’assessore Giovambattista Caruso. Nel corso della visita, il primo cittadino ha consegnato una targa a nome di tutta la Città alla signora Antonina, come segno di stima e riconoscenza.

La festeggiata ha condiviso parole cariche di memoria, orgoglio e profondo legame con Paternò.

“Oggi ho avuto la gioia di festeggiare i 100 anni della Signora Antonina Cosentino, una donna straordinaria che porta con sé un secolo di vita, di ricordi e di amore per la nostra Paternò. Le sue parole sono arrivate dritte al cuore”, ha scritto il sindaco Naso sui suoi canali social.

Un momento che unisce memoria, identità e comunità. L’amministrazione ha consegnato alla signora Antonina un omaggio simbolico per celebrare questo traguardo straordinario, tra applausi e commozione.

Buon compleanno, Signora Antonina!

A questi auguri si unisce anche tutta la redazione di 95047.it, che formula alla signora Antonina i più affettuosi e sinceri auguri per questo meraviglioso traguardo di vita.