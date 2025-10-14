PATERNÒ – Ieri, 13 ottobre 2025, la città di Paternò ha vissuto un momento speciale: la comunità si è stretta attorno alla concittadina Angela Guido, che ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 100 a...

PATERNÒ – Ieri, 13 ottobre 2025, la città di Paternò ha vissuto un momento speciale: la comunità si è stretta attorno alla concittadina Angela Guido, che ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 100 anni.

Circondata dall’amore dei suoi familiari e dall’affetto di amici e conoscenti, Angela Guido è stata protagonista di una giornata intensa, fatta di sorrisi, applausi e tanta emozione.

Un evento che ha visto la partecipazione del primo cittadino di Paternò, Nino Naso, che ha consegnato alla concittadina una targa commemorativa come segno di riconoscimento per il suo impegno e l’amore dimostrato verso la comunità paternese nel corso di una vita intera.

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto essere presente per omaggiare la festeggiata: con parole cariche di affetto e riconoscenza, il sindaco Nino Naso ha espresso gratitudine per l’esempio di identità, amore e appartenenza che Angela Guido ha sempre rappresentato per la città di Paternò.

“Una vita lunga, ricca di valori e amore per la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco –. A nome di tutta la città, auguri di cuore per questo splendido traguardo”.

La festa si è conclusa tra applausi, brindisi e la tradizionale torta con le 100 candeline, simbolo di una vita intensa e piena.

Anche la redazione di 95047.it si unisce agli auguri, con affetto e stima, alla signora Angela Guido, augurandole ancora tanta salute, serenità e nuovi momenti da condividere con i suoi cari.

Paternò festeggia i 100 anni di nonna Angela Guido: una giornata di gioia e commozione 1/3 Successivo »

FOTO PAGINA SOCIAL SINDACO