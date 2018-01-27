PATERNO’: Festeggiamenti in onore di San Giovani Bosco 2018 – IL PROGRAMMA

PROGRAMMA COMPLETO Sabato 27 Gennaio“Giorno dedicato all’Oratorio”Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della NovenaOre 9,00: S. MessaOre 15,30: Accoglienza degli iscritti al cammino di iniziazione cristi...

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 27 Gennaio

“Giorno dedicato all’Oratorio”

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 15,30: Accoglienza degli iscritti al cammino di iniziazione cristiana e catechisti della nostra parrocchia e della parrocchia di Cristo Re e visione del film “Don Bosco”.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Salvatore Cubito, direttore dell’Unione catanese degli Oratore e parroco della comunità “Risurrezione del Signore” in Catania. Animano la celebrazione i volontari dell’Oratorio. I Canti saranno curati dal coro “Voci Bianche” dell’Oratorio “don Bosco”.

Ore 19,30: “Sulla strada del sogno”… itinerario storico culturale sulle radici della nostra comunità. Mostra fotografica, proiezioni filmati, musica e area gastronomica.

Domenica 28 Gennaio

1° Giorno del Triduo

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 9,00: Presso il cortile dell’Oratorio inizio di “Una Domenica con Don Bosco”: Giochi, Balli, Divertimento e tante sorprese per i bambini e ragazzi. L’evento è organizzato dalla Pastorale Giovanile della Parrocchia.

Ore 11,00: S. Messa animata dai partecipanti di “Una Domenica con Don Bosco”.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa del Triduo presieduta dal Rev. Sac. Nuccio Puglisi, parroco della comunità di Cristo Re in Paternò. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Lunedì 29 Gennaio

2° Giorno del Triduo

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,00: Catechesi sul sacramento dell’Unzione degli infermi.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa del Triduo presieduta dal Rev. Sac. Nuccio Puglisi, parroco della comunità di Cristo Re in Paternò. Durante la celebrazione ci sarà l’unzione degli infermi. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Martedì 30 Gennaio

3° Giorno del Triduo – Vigilia della Solennità

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 11,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Francesco Nicolosi, vicario Parrocchiale della comunità Santa Croce in Catania, con la partecipazione delle scolaresche: Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” e Istituto Comprensivo “G. B. Nicolosi”.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa del Triduo presieduta dal Rev. Sac. Nuccio Puglisi, parroco della comunità di Cristo Re in Paternò. Durante la celebrazione verranno benedette le gestanti. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Ore 19,00: Presso il campetto dell’oratorio Parrocchiale, “Vecchie Glorie della Parrocchia”, incontro di calcetto.

Mercoledì 31 Gennaio Solennità di San Giovanni Bosco

Ore 8,00: Lo Scampanio festoso e lo sparo di colpi a cannone, annunciano il glorioso giorno dedicato al nostro patrono

Ore 8,30: Recita del S. Rosario

Ore 9,00: S. Messa presieduta dal Parroco

Ore 11,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Mons. Giuseppe Calabrò, amministratore parrocchiale della comunità “Maria SS. Immacolata – Chiesa Madre di Belpasso” con la partecipazione delle scolaresche: 3° Circolo Didattico “Aldo Moro”; Scuola Paritaria “L’ Accademia dei Bimbi”.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Dom. Padre Abate Idelbrando Scicolone O.S.B., emerito dell’Abazia S. Martino delle Scale (Pa).

La liturgia sarà animata dai gruppi parrocchiali. I canti saranno curati dalla “Corale Magnificat”. Ore 19,00: 1ª rassegna di cori “San Giovanni Bosco”. Parteciperanno le corali:

1. Corale “Gaudete” della parrocchia SS. Salvatore, diretta dal M° Francesco Puglisi.

2. Corale “Divina Provvidenza” del Santuario Maria SS. della Consolazione diretto dal M° Valerio Caccetta

3. Corale “Magnificat” della parrocchia S. Giovanni Bosco, diretta dal M° Giuseppe Caccetta.

i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco si concluderanno con il tradizionale inno “Giù dai colli” eseguito dalle corali unificate.

Dal 15 al 30 Gennaio, presso il cortile dell’Oratorio: 1° “Trofeo S. Giovanni Bosco”, torneo di calcetto interparrocchiale. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

Messaggio del Parroco

Carissimi,

sono particolarmente emozionato nel vivere per la prima volta da parroco insieme a tutti voi i festeggiamenti in onore di S. Giovanni Bosco, che da sempre si sono caratterizzati come momento di aggregazione e di preghiera per la nostra famiglia parrocchiale.

In particolar modo, quest’anno i festeggiamenti ci preparano alla Visita Pastorale che vivremo nella nostra parrocchia dall’11 al 17 marzo. La festa di quest’anno sarà motivo di riflessione sull’azione pastorale della nostra comunità. Ogni sera della novena rifletteremo su un aspetto specifico: Carità, Liturgia, Catechesi, Preghiera e attenzione ai giovani. Aspetti che viviamo nella nostra parrocchia, ma che ha vissuto anche San Giovanni Bosco durante il suo ministero presbiterale.

San Giovanni Bosco ci aiuti a incarnare il Vangelo, dando il nostro contributo ad edificare il Regno di Dio. Buona festa a tutti.

Il Parroco

Sac. Maurizio Pagliaro