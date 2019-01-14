PATERNO’: Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate 2019 – IL PROGRAMMA
Parrocchia Santa Maria dell'Alto/ Chiesa sant'Antonio AbateFesteggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate 2019Triduo solenne nei giorni 14/15/16 gennaio,Ore 17.45 Recita del Santo Rosario e della Coron...
Parrocchia Santa Maria dell'Alto/ Chiesa sant'Antonio Abate
Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate 2019
Triduo solenne nei giorni 14/15/16 gennaio,
Ore 17.45 Recita del Santo Rosario e della Coroncina a sant'Antonio Abate,
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica
GIOVEDÌ 17 GENNAIO - Memoria di Sant'Antonio Abate
Ore 8.00 festoso scampanio accompagnato dallo sparo di bombe al Castello Normanno per annunciare alla cittadinanza il giorno della festa.
Ore 18.00 la recita del Santo Rosario
Ore 18.30 la solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutta la Comunità Parrocchiale, presieduta dal Rev.do Padre Salvatore Patanè, Prevosto Parroco in Santa Maria dell'Alto e Rettore della chiesa di Sant'Antonio Abate.
Nel giorno della festa verrà benedetto e distribuito il pane di Sant'Antonio.
DOMENICA 20 GENNAIO
Ore 8.30 Recita del Santo Rosario,
Ore 9.00, Celebrazione Eucaristica;
Ore 12.00 in Piazza Vittorio Veneto, la TRADIZIONALE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI.
A causa della momentanea inagibilità della chiesa, le celebrazioni avranno luogo nel salone accanto ad essa