PATERNO’: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO ABATE 2020 – IL PROGRAMMA
Festeggiamenti in onore di sant'Antonio Abate 2020Paternò 14-19 gennaio 2020Triduo di preparazione nei giorni 14/15/16 gennaioOre 17.45 Recita del Santo Rosario e coroncina a Sant'Antonio AbateOre 18....
Festeggiamenti in onore di sant'Antonio Abate 2020
Paternò 14-19 gennaio 2020
Triduo di preparazione nei giorni 14/15/16 gennaio
Ore 17.45 Recita del Santo Rosario e coroncina a Sant'Antonio Abate
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica
Venerdì 17 Gennaio, festa di Sant'Antonio Abate
Ore 8.00, Sparo di colpi a cannone al castello Normanno e suono delle campane per annunciare alla città il giorno della festa
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica con la partecipazione di tutta la Comunità Parrocchiale. Al termine, benedizione e distribuzione del pane di Sant'Antonio.
Domenica 19 gennaio
Ore 8.30 Recita del Santo Rosario
Ore 9.00 celebrazione Eucaristica
Ore 12.00 in Piazza Vittorio Veneto, sul Sagrato antistante la chiesa, TRADIZIONALE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI.
(Le celebrazioni avranno luogo nel salone accanto alla chiesa a causa dei lavori in corso)
Il Prevosto Parroco
P. Salvatore Patanè