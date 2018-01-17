PATERNO': Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate 2018

Parrocchia santa Maria dell'Alto - Chiesa Sant'Antonio AbateFesteggiamenti in onore di sant'Antonio Abate 2018 MERCOLEDÌ 17 GENNAIO FESTA DI SANT'ANTONIO ABATEore 8.00 suono a festa delle campane e sp...

Parrocchia santa Maria dell'Alto - Chiesa Sant'Antonio Abate

Festeggiamenti in onore di sant'Antonio Abate 2018

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE

ore 8.00 suono a festa delle campane e sparo di bombe al Castello Normanno

Ore 8.30 Santo Rosario

Ore 9.00 celebrazione Eucaristica

Ore 10.00 esposizione del Santissimo Sacramento e Adorazione Eucaristica

Ore 18.00 Santo Rosario

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con la partecipazione di tutta la comunità parrocchiale.

Al termine delle celebrazioni saranno benedetto e distribuito il "pane di sant'Antonio"

Ore 19.30 festa e condivisione con legumata e sagra del dolce all'arancia

Domenica 21 gennaio

Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Ore 10.30 sagra del dolce all'arancia in Piazza Vittorio

Ore 12.00 Tradizionale benedizione degli animali .