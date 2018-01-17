PATERNO': Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate 2018
Parrocchia santa Maria dell'Alto - Chiesa Sant'Antonio AbateFesteggiamenti in onore di sant'Antonio Abate 2018
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE
ore 8.00 suono a festa delle campane e sparo di bombe al Castello Normanno
Ore 8.30 Santo Rosario
Ore 9.00 celebrazione Eucaristica
Ore 10.00 esposizione del Santissimo Sacramento e Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 Santo Rosario
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con la partecipazione di tutta la comunità parrocchiale.
Al termine delle celebrazioni saranno benedetto e distribuito il "pane di sant'Antonio"
Ore 19.30 festa e condivisione con legumata e sagra del dolce all'arancia
Domenica 21 gennaio
Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica
Ore 10.30 sagra del dolce all'arancia in Piazza Vittorio
Ore 12.00 Tradizionale benedizione degli animali .