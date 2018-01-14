PATERNO': Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate 2018 - IL PROGRAMMA COMPLETO

Parrocchia santa Maria dell'Alto - Chiesa Sant'Antonio AbateFesteggiamenti in onore di sant'Antonio Abate 2018 TRIDUO DI PREPARAZIONEDomenica 14 gennaio (accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Aba...

Parrocchia santa Maria dell'Alto - Chiesa Sant'Antonio Abate

Festeggiamenti in onore di sant'Antonio Abate 2018

TRIDUO DI PREPARAZIONE

Domenica 14 gennaio (accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Abate custodita dalla confraternita di Sant'Antonio di Troina)

Ore 17.45 santo Rosario e coroncina a sant'Antonio Abate

Ore 18.30 celebrazione Eucaristica

Lunedi 15 gennaio

Ore 17.45 santo Rosario e coroncina a sant'Antonio Abate

Ore 18.30 celebrazione Eucaristica

Martedì 16 gennaio

Ore 17.45 santo Rosario e coroncina a sant'Antonio Abate

Ore 18.30 celebrazione Eucaristica

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE

ore 8.00 suono a festa delle campane e sparo di bombe al Castello Normanno

Ore 8.30 Santo Rosario

Ore 9.00 celebrazione Eucaristica

Ore 10.00 esposizione del Santissimo Sacramento e Adorazione Eucaristica

Ore 18.00 Santo Rosario

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con la partecipazione di tutta la comunità parrocchiale.

Al termine delle celebrazioni saranno benedetto e distribuito il "pane di sant'Antonio"

Ore 19.30 festa e condivisione con legumata e sagra del dolce all'arancia

Domenica 21 gennaio

Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica

Ore 10.30 sagra del dolce all'arancia in Piazza Vittorio

Ore 12.00 Tradizionale benedizione degli animali .