PATERNO': Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate 2018 - IL PROGRAMMA COMPLETO
Parrocchia santa Maria dell'Alto - Chiesa Sant'Antonio AbateFesteggiamenti in onore di sant'Antonio Abate 2018
TRIDUO DI PREPARAZIONE
Domenica 14 gennaio (accoglienza della Reliquia di Sant Antonio Abate custodita dalla confraternita di Sant'Antonio di Troina)
Ore 17.45 santo Rosario e coroncina a sant'Antonio Abate
Ore 18.30 celebrazione Eucaristica
Lunedi 15 gennaio
Ore 17.45 santo Rosario e coroncina a sant'Antonio Abate
Ore 18.30 celebrazione Eucaristica
Martedì 16 gennaio
Ore 17.45 santo Rosario e coroncina a sant'Antonio Abate
Ore 18.30 celebrazione Eucaristica
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE
ore 8.00 suono a festa delle campane e sparo di bombe al Castello Normanno
Ore 8.30 Santo Rosario
Ore 9.00 celebrazione Eucaristica
Ore 10.00 esposizione del Santissimo Sacramento e Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 Santo Rosario
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con la partecipazione di tutta la comunità parrocchiale.
Al termine delle celebrazioni saranno benedetto e distribuito il "pane di sant'Antonio"
Ore 19.30 festa e condivisione con legumata e sagra del dolce all'arancia
Domenica 21 gennaio
Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica
Ore 10.30 sagra del dolce all'arancia in Piazza Vittorio
Ore 12.00 Tradizionale benedizione degli animali .