AGGIORNAMENTO

Fiamme, in un appartamento del palazzo di ferro, all'ingresso della città.

Per cause ancora non note, molto probabilmente per un corto circuito, si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento al quinto piano, con fiamme e fumo ben visibile dall'esterno.

Provvidenziale è stato l'intervento di una persona, Davide D, che accorgendosi delle fiamme, ha allertato immediatamente i soccorsi e avvertito tutti i condomini, mettendo in salvo un anziana donna dal palazzo, invaso già dai fumi.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, con il supporto dei colleghi di Catania, che hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza il palazzo.

Tanta paura tra i condomini, che si sono riversati per strada.

Sul posto tre ambulanze a scopo precauzionale, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Paternò, per gestire il traffico andato in tilt

PATERNÒ: FIAMME IN UN APPARTAMENTO AL PALAZZO DI FERRO, TANTA PAURA NESSUN FERITO

