PATERNÒ: FIAMME IN UN APPARTAMENTO AL PALAZZO DI FERRO, TANTA PAURA NESSUN FERITO
AGGIORNAMENTO
Fiamme, in un appartamento del palazzo di ferro, all'ingresso della città.
Per cause ancora non note, molto probabilmente per un corto circuito, si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento al quinto piano, con fiamme e fumo ben visibile dall'esterno.
Provvidenziale è stato l'intervento di una persona, Davide D, che accorgendosi delle fiamme, ha allertato immediatamente i soccorsi e avvertito tutti i condomini, mettendo in salvo un anziana donna dal palazzo, invaso già dai fumi.
Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, con il supporto dei colleghi di Catania, che hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza il palazzo.
Tanta paura tra i condomini, che si sono riversati per strada.
Sul posto tre ambulanze a scopo precauzionale, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Paternò, per gestire il traffico andato in tilt
