PATERNO': FIAMME IN UNA CASA DISABITATA, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
06 agosto 2019 22:00
Un principio di Incendio e divampato questa sera intorno le ore 20.30, da un’abitazione disabitata in via Savuto nei pressi di Santa Barbara.
Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano. In fiamme alcune travi in legno e varie masserizie
Le cause sono ancora in corso di accertamento, molto probabilmente di natura dolosa.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Paternò per i dovuti accertamenti e verifiche sull'immobile.