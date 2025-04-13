PATERNO'. FIAMME IN UNA CASA DISABITATA VICINO PIAZZA INDIPENDENZA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

PATERNO' – Ancora un intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 13 aprile 2025. Intorno alle ore 15, una squadra è dovuta intervenire con urgenza in via Amore, a poca distanza da...

PATERNO' – Ancora un intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 13 aprile 2025. Intorno alle ore 15, una squadra è dovuta intervenire con urgenza in via Amore, a poca distanza da Piazza Indipendenza, per domare un incendio divampato all'interno di un’abitazione disabitata.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate da cumuli di rifiuti accatastati all’interno dell’immobile, probabilmente materiale abbandonato da tempo. Non si esclude l’ipotesi di un’origine dolosa o accidentale, anche se al momento non sono giunte conferme ufficiali in merito.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato rapido ed efficace: nel giro di pochi minuti le fiamme sono state completamente domate, evitando che l’incendio potesse estendersi alle aree circostanti.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti né intossicati, anche grazie al fatto che l’edificio risultava disabitato. Per consentire le operazioni in piena sicurezza, il traffico su via Garibaldi – una delle arterie principali della zona – è stato temporaneamente interrotto per circa dieci minuti. La chiusura ha causato qualche rallentamento, ma senza particolari disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune, che hanno provveduto a transennare l’area e mettere in sicurezza l’edificio, impedendo l’accesso a curiosi e passanti in attesa di una verifica sulla stabilità della struttura