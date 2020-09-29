Intervento celere dei vvf, questa sera in un'abitazione in via Generale Carascosa, una traversa di via Campania per un principio d'incendio che ha interessato il vano lavanderia all'interno di un abit...

Intervento celere dei vvf, questa sera in un'abitazione in via Generale Carascosa, una traversa di via Campania per un principio d'incendio che ha interessato il vano lavanderia all'interno di un abitazione. Scattato l'allarme sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del nostro distaccamento.

I pompieri entrati all'interno dell'appartamento con gli autoprotettori hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'abitazione evitando ulteriori conseguenze per lo stabile.

L’origine della combustione è ancora da appurare. Le fiamme potrebbero essere partite da un elettrodomestico difettoso e potrebbero essere riconducibili a un cortocircuito

Sul posto anche un'ambulanza a scopo precauzionale ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

PATERNÒ: FIAMME NEL VANO LAVANDERIA DI UN APPARTAMENTO, INTERVENTO DEI VVF 1/2 Successivo »

IN AGGIORNAMENTO