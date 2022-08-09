PATERNÒ. FINANZIAMENTO DI 220.000 EURO PER RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO CORSO MARCO POLO

E' stato emanato un Decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruz...

E' stato emanato un Decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Il Comune di Paternò risulta aggiudicatario di una somma pari ad euro 220mila per un progetto di intervento infrastrutturale a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di Infanzia e dei servizi integrativi per la prima Infanzia: qualificazione area esterna e fornitura di attrezzature ed arredi dell’asilo nido sito in Corso Marco Polo a Paternò.

Il sindaco Nino Naso esprime “enorme soddisfazione per questo ulteriore atto, programmato nel tempo, e che si interseca con la già intensa attività posta in essere dall’Amministrazione Comunale. Gli interventi riguarderanno anche l’area all’aperto all’ingresso della struttura che sarà riqualificata, per la gioia dei bambini e delle loro famiglie”.

Esprime soddisfazione anche Luigi Gulisano, attuale consigliere comunale e già assessore ai Lavori Pubblici nella precedente Amministrazione Naso.