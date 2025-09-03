PATERNO’ FINANZIERE BLOCCA UNO SCASSO AD UN TABACCHI DI PIAZZA REGINA MARGHERITA - LE FOTO

Erano andati in piazza Regina Margherita a Paternò, per scassinare il distributore automatico di sigarette, due rapinatori armati di ascia, martello e scalpelli, ma i loro piani sono saltati per l’int...

Erano andati in piazza Regina Margherita a Paternò, per scassinare il distributore automatico di sigarette, due rapinatori armati di ascia, martello e scalpelli, ma i loro piani sono saltati per l’intervento di un Finanziere, libero dal servizio, che rientrando a casa, ha visto i due scassinatori all’opera.

E’ accaduto stanotte, intorno alle 2,30, proprio ai Quattro canti. I due, col volto coperto da un passamontagna, stavano armeggiando indisturbati, quando il finanziere di passaggio li ha visti all’opera, e con sprezzo del pericolo li ha affrontati riuscendo momentaneamente a trattenere uno dei due rapinatori.

Da qui è nata una colluttazione, durante la quale il rapinatore è riuscito a scappare ma ha dovuto lasciare a terra la cassetta contenente i soldi, e gli arnesi utilizzati per lo scasso.

L’altro scassinatore, invece, vista la situazione era scappato prima, portando via la cassettina coi soldi spicci. Sul posto, poco dopo, è giunta una pattuglia di carabinieri, che non hanno potuto fare altro che avviare le indagini per risalire ai due scassinatori.

Questo episodio, è l’ennesimo di una lunga serie, che dimostra come la micro criminalità sia ormai a livelli di allarme.

E’ necessario un cambio di tendenza e assicurare maggiore tranquillità ai cittadini e agli esercenti, spesso colpiti da scassi e rapine.