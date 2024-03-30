PATERNÒ, FINTO FINANZIERE SOTTRAE LA MERCE DAI NEGOZI: ARRESTATO DALLE “VERE” FIAMME GIALLE

La Guardia di Finanza della Compagnia di Paternò ha tratto in arresto, a Paternò, un pluripregiudicato, disoccupato, che presso vari esercizi commerciali si qualificava falsamente come maresciallo del...

L’uomo millantava presso le attività d’impresa in cui si recava di essere un appartenente al Corpo e ottenuta la fiducia dei commercianti, a cui prospettava anche compiti di vigilanza e controllo, ritirava la merce senza corrispettivo, fingendo di rimandare il pagamento a data successiva.

Le attività d’indagine espletate dai veri finanzieri hanno consentito, dopo una minuziosa attività investigativa e pedinamenti, di cogliere il falso appartenente al Corpo proprio nel momento in cui, nei pressi di un ottico paternese, usciva dal negozio con un paio di occhiali in mano presi indebitamente.

Mentre tentava di dileguarsi per le vie del paese, l’improbabile “maresciallo” è stato raggiunto e condotto negli uffici della Guardia di Finanza.

L’esercente, confermando i fatti, ha denunciato l’accaduto ai finanzieri. Inoltre, è stato constatato come il sedicente finanziere avesse adottato lo stesso schema criminale in altre quattro attività economiche.

Il responsabile, un 56enne nato a Catania e residente in provincia di Enna, è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato e deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di usurpazione di funzione pubbliche, sostituzione di persona e truffa.

Nel processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto.