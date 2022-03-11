95047

Paterno': Flash mob per la pace della scuola Chinnici

11 marzo 2022 17:49
Oggi flash mob dell' IPSSAT " Rocco Chinnici", Plesso di Paternò, dal tema " Chinnici per la pace", in cui gli studenti dell' Istituto hanno chiesto a gran voce la PACE dopo aver affrontato e dibattuto il tema in classe insieme ai docenti.

" Nei giorni in cui la guerra Russo-Ucraina ha riportato nel cuore dell'Europa un clima di profonda preoccupazione ed incertezza sul futuro dell'umanità, la scuola è chiamata al suo ruolo primario di educazione alla pace"

