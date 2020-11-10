PATERNO': FOCOLAIO AL SALVATORE BELLIA, 24 POSITIVI TRA OSPITI E PERSONALE
AGGIORNAMENTOSi aggiorna in negativo il bilancio dei casi positivi riscontrati all'interno della casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.I casi attualmente positivi aumentano a 18 anziani (s...
AGGIORNAMENTO
Si aggiorna in negativo il bilancio dei casi positivi riscontrati all'interno della casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.
I casi attualmente positivi aumentano a 18 anziani (su 35 ospitati all'interno della struttura) ed a 6 operatori che lavorano all'interno.
Il Sindaco ha firmato questa sera l’ordinanza urgente per la sanificazione di tutti i locali dell’ Ipab Salvatore Bellia
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
FLASH
Scoppiato un focolaio di Coronavirus nella casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.
Almeno 5 contagiati dal Covid-19, Il sindaco Nino Naso starebbe predisponendo immediatamente la sanificazione della struttura.
Notizia in aggiornamento.