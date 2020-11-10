95047

PATERNO': FOCOLAIO AL SALVATORE BELLIA, 24 POSITIVI TRA OSPITI E PERSONALE

AGGIORNAMENTOSi aggiorna in negativo il bilancio dei casi positivi riscontrati all'interno della casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.I casi attualmente positivi aumentano a 18 anziani (s...

10 novembre 2020 21:33
Cronaca
AGGIORNAMENTO

Si aggiorna in negativo il bilancio dei casi positivi riscontrati all'interno della casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.

I casi attualmente positivi aumentano a 18 anziani (su 35 ospitati all'interno della struttura) ed a 6 operatori che lavorano all'interno.

Il Sindaco ha firmato questa sera  l’ordinanza urgente per la sanificazione di tutti i locali dell’ Ipab Salvatore Bellia

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

FLASH 

Scoppiato un focolaio di Coronavirus nella casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.

Almeno 5 contagiati dal Covid-19, Il sindaco Nino Naso starebbe predisponendo immediatamente la sanificazione della struttura.

Notizia in aggiornamento.

