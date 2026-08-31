Paternò, fontana cede mentre un bambino di 4 anni vuole bere: colpito di striscio

Paura in via Pietro Lupo: il piccolo era stato sollevato per bere quando la pesante struttura ha improvvisamente ceduto

Momenti di paura ieri sera, sabato 29 agosto 2026 , in via Pietro Lupo a Paternò, dove un bambino di 4 anni ha rischiato di essere travolto da una pesante fontana mentre cercava di bere.



Secondo quanto riferito dai familiari, il piccolo sarebbe stato sollevato da un parente per riuscire a raggiungere il getto. Appoggiando le mani sulla struttura per sorreggersi, la parte esterna della fontana avrebbe improvvisamente ceduto e sarebbe finita a terra.



Il familiare sarebbe riuscito a spostare rapidamente il bambino, evitando conseguenze ben più gravi. Il piccolo sarebbe stato colpito di striscio a un piede, mentre una delle sue ciabatte sarebbe rimasta incastrata sotto la fontana.



Le foto inviate alla nostra redazione mostrano il pesante manufatto riverso sulla pavimentazione e l’acqua che continua a fuoriuscire dalla struttura rimasta in piedi.



I familiari riferiscono inoltre di non essere riusciti a interrompere l’erogazione a causa di un problema al rubinetto e chiedono adesso un intervento urgente per mettere in sicurezza la zona e verificare le cause del cedimento.



Fortunatamente il bambino avrebbe riportato solo conseguenze lievi, ma resta il forte spavento per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più serie.