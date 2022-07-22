PATERNO’: FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI. SCADENZA DOMANDA 14 OTTOBRE
Si rende noto che anche per I’anno scolastico 2022/2023 sono state attivate le procedure per I’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le...
Si rende noto che anche per I’anno scolastico 2022/2023 sono state attivate le procedure per I’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito ai sensi dell’art.27 della L.448/98.
I beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €10.632,94.
L’ Istanza di partecipazione dovrà’ essere presentata esclusivamente, presso l’Istituzione scolastica frequentata entro e non oltre il giorno 14 Ottobre 2022.
II modello di domanda è disponibile presso le scuole di appartenenza e può essere altresi scaricato dal sito del Comune di Paterno.