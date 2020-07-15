PATERNO': FORTE NUBIFRAGIO STRADE "INVASE" DALL'ACQUA E DANNI
Nubifragio su Paternò. Il violento temporale si è abbattuto intorno alle ore 15.30 creando disagi al traffico e danni.
Il maltempo ha creato notevoli disagi su tutto il comprensorio, I Vigili del Fuoco in queste ore, sono stati chiamati per diversi interventi.
Molti i tombini saltati, da via Vittorio Emanuele fino in Piazza Vittorio Veneto.
In piazza Indipendenza sono caduti frammenti di cornicione dalla Chiesa San Domenico, per fortuna al momento del crollo non transitava nessun veicolo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò con l’ausilio di un’Autoscala, hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo tutte le parti ancora pericolanti e transennando la zona interessata.
Allagata è inaccessibile al traffico la Via Fonte Maimonide.
Danni anche in zona San Marco , parte del muro di cinta è crollato a causa delle ingenti piogge.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO