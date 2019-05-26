95047

PATERNÒ: FORTE VENTO FA VOLARE I PANNELLI ELETTORALI, DANNEGGIATE AUTO

FLASHUna serie di pannelli per i cartelloni pubblicitari dell elezioni, a causa delle forti raffiche di vento, si sono abbattuti su più autoveicoli.È  successo pochi minuti fa, intorno le ore 13.30 ,...

A cura di Redazione Redazione
26 maggio 2019 13:57
PATERNÒ: FORTE VENTO FA VOLARE I PANNELLI ELETTORALI, DANNEGGIATE AUTO -
Cronaca
Condividi

FLASH

Una serie di pannelli per i cartelloni pubblicitari dell elezioni, a causa delle forti raffiche di vento, si sono abbattuti su più autoveicoli.

È  successo pochi minuti fa, intorno le ore 13.30 , in via Dalmazia (zona via Sardegna).

Seriamente danneggiate quattro autovetture.

Miracolosamente nessun danno per le persone.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, prontamente  intervenuti per mettere in sicurezza l'area.

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047