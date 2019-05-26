PATERNÒ: FORTE VENTO FA VOLARE I PANNELLI ELETTORALI, DANNEGGIATE AUTO
26 maggio 2019 13:57
FLASH
Una serie di pannelli per i cartelloni pubblicitari dell elezioni, a causa delle forti raffiche di vento, si sono abbattuti su più autoveicoli.
È successo pochi minuti fa, intorno le ore 13.30 , in via Dalmazia (zona via Sardegna).
Seriamente danneggiate quattro autovetture.
Miracolosamente nessun danno per le persone.
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area.
