PATERNÒ: FORTI RAFFICHE DI VENTO, DANNI PER LA CADUTA DI UN CORNICIONE E UN ALBERO

Lascia il segno il forte vento che da ieri sera ha colpito la Città di Paternò.Durante la notte, infatti, un albero è caduto nel parco giochi sito alle Salinelle, colpendo in pieno delle panchine e al...

A cura di Redazione 05 febbraio 2019 11:25

