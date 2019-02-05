PATERNÒ: FORTI RAFFICHE DI VENTO, DANNI PER LA CADUTA DI UN CORNICIONE E UN ALBERO
Lascia il segno il forte vento che da ieri sera ha colpito la Città di Paternò.Durante la notte, infatti, un albero è caduto nel parco giochi sito alle Salinelle, colpendo in pieno delle panchine e al...
Lascia il segno il forte vento che da ieri sera ha colpito la Città di Paternò.
Durante la notte, infatti, un albero è caduto nel parco giochi sito alle Salinelle, colpendo in pieno delle panchine e alcuni giochi per i bambini.
Stamane, invece, un pezzo di cornicione è caduto in via Giovanni XXIII, nei pressi del Parco del Sole, colpendo e danneggiando delle vetture in sosta nella via.
In una ha addirittura rotto il parabrezza provocando gravi danni. Per fortuna nessun danno alle persone.
Oggi le previsioni meteo prevedono un allerta arancione, mentre nelle prossime ore la situazione dovrebbe leggermente migliorare.