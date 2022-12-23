PATERNÒ, FOTODENUNCIA DEL LETTORE:"PERICOLO AL PARCO DEL SOLE"

Situazione di pericolo al parco del sole di Paternò.È quanto ha segnalato un lettore alla nostra redazione il quale, allegando le foto che vi mostriamo ci ha riferito:"Vi scrivo perché ieri con mio fi...

Situazione di pericolo al parco del sole di Paternò.

È quanto ha segnalato un lettore alla nostra redazione il quale, allegando le foto che vi mostriamo ci ha riferito:

"Vi scrivo perché ieri con mio figlio siamo stati al parco del sole a Paternò, nel prato verde dove c'è la porta da calcio stavamo giocando e abbiamo rischiato di farci male, in un punto esce un tubo filettante e il prato è praticamente consumato e pieno di buche rischio di incolumità per bambini e adulti che vorrebbero farsi due tiri a pallone, vi allego le foto che ho appena scattato, e grazie sempre per il vostro servizio."

Ecco le foto