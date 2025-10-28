Paternò, Franco Tomeo va in pensione dopo 32 anni di servizio al Comune

Dopo 32 anni di servizio, Franco Tomeo saluta ufficialmente il Comune di Paternò e si gode la meritata pensione. La sua lunga e preziosa carriera si è sviluppata all’interno di diversi uffici comunali...

Durante la sua attività lavorativa, Franco Tomeo si è distinto per professionalità, serietà e spirito di servizio, guadagnandosi la stima dei colleghi e dell’amministrazione comunale.

Un episodio in particolare è rimasto impresso nella memoria collettiva: in occasione di un grave fatto di cronaca verificatosi all’interno del Parco Comunale, Tomeo si distinse per un’azione coraggiosa e tempestiva, che valse il plauso dell’amministrazione. La sindaca Maria Grazia Ligresti gli consegnò un riconoscimento ufficiale per il gesto eroico.

Al termine della sua carriera, Franco Tomeo ha voluto ringraziare tutti i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali che si sono avvicendati in questi anni, per la collaborazione e la stima ricevuta nel corso del tempo.