PATERNO': FRONTALE TRA AUTOVETTURA E MOTO, DUE FERITI

Incidente pochi minuti fa, in via delle Arti e dei Mestieri, la strada che da Paternò conduce a Santa Maria di Licodia.

Secondo le prime informazioni, un'auto che si stava dirigendo in direzione Paternò, e una moto che, invece viaggiava nell'opposta direzione, si sono scontrati frontalmente.

Pesante l'impatto per il motociclista che, dopo aver sfondato il parabrezza dell'auto, è caduto a terra, richieste le cure mediche pure per un'occupante dell'autovettura

Sul posto due ambulanze del 118 per i soccorsi e la Polizia Municipale di Paternò per i rilievi del caso.

I due feriti sono stati portati all'ospedale, e sono in corso accertamenti sulle loro condizioni.

IN AGGIORNAMENTO