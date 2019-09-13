PATERNO' FUGA DI GAS IN VIA CARSO, EVACUATA LA ZONA

Una fuga di gas metano è in corso a Paternò (CT) in via Carso.Un tubo di media pressione è stato danneggiato durante dei lavori stradali.La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò è...

A cura di Redazione 13 settembre 2019 11:57

Condividi