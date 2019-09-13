95047

PATERNO' FUGA DI GAS IN VIA CARSO, EVACUATA LA ZONA

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2019 11:57
News
Una fuga di gas metano è in corso a Paternò (CT) in via Carso.

Un tubo di media pressione è stato danneggiato durante dei lavori stradali.

La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò è sul posto insieme insieme al Nucleo NBCR del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Si sta procedendo ad una evacuazione della zona a scopo precauzionale in attesa che l'azienda del gas ripari la perdita.

Sul posto anche la Polizia Locale.

