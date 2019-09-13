PATERNO' FUGA DI GAS IN VIA CARSO, EVACUATA LA ZONA
A cura di Redazione
13 settembre 2019 11:57
Una fuga di gas metano è in corso a Paternò (CT) in via Carso.
Un tubo di media pressione è stato danneggiato durante dei lavori stradali.
La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò è sul posto insieme insieme al Nucleo NBCR del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.
Si sta procedendo ad una evacuazione della zona a scopo precauzionale in attesa che l'azienda del gas ripari la perdita.
Sul posto anche la Polizia Locale.
