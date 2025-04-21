PATERNÒ, FUGA DI GAS IN VIA GAUDIO: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO ED I TECNICI

Paternò (CT), 21 aprile 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 17, in via Gaudio a Paternò, a causa di una fuga di gas che ha messo in allarme i residenti...

Paternò (CT), 21 aprile 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 17, in via Gaudio a Paternò, a causa di una fuga di gas che ha messo in allarme i residenti della zona.

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni cittadini, insospettiti dal forte odore di gas percepito in strada.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente al numero d’emergenza 115, permettendo un rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.

La perdita, di lieve entità, è stata localizzata in un tubo. I pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza l’intera area, evitando possibili rischi per l’incolumità pubblica, e hanno atteso sul posto l’arrivo dei tecnici del gas.

I tecnici specializzati hanno poi provveduto alle riparazioni necessarie e alla completa messa in sicurezza dell’impianto, riportando la situazione alla normalità nel giro di poco tempo.

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni a cose, ma l’intervento ha evidenziato ancora una volta l’importanza della prontezza nelle segnalazioni e nella risposta delle squadre d’emergenza.