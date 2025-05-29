PATERNÒ, FUGA DI GAS IN VIA MALTA: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Paternò (CT), 29 maggio 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 13, in via Malta a Paternò, una traversa di via Sardegna, a causa di una fuga di gas c...

Paternò (CT), 29 maggio 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 13, in via Malta a Paternò, una traversa di via Sardegna, a causa di una fuga di gas che ha messo in allarme i residenti della zona.

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni cittadini, insospettiti dal forte odore di gas percepito in strada.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente al numero d’emergenza 115, consentendo un rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.

La perdita, di lieve entità, è stata individuata in un tubo. I pompieri hanno messo immediatamente in sicurezza l’intera area, evitando possibili rischi per l’incolumità pubblica, e hanno atteso sul posto l’arrivo dei tecnici del gas.

I tecnici specializzati sono intervenuti per effettuare le riparazioni necessarie e garantire la completa messa in sicurezza dell’impianto, riportando la situazione alla normalità nel giro di poco tempo.

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni materiali, ma l’intervento ha evidenziato ancora una volta l’importanza della prontezza nelle segnalazioni e nella risposta delle squadre d’emergenza.