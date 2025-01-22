Paternò, fuga di gas in via Po: attimi di paura

L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti preoccupati per l'intenso odore di gas che si percepiva nella zona. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, avviando le operazioni per indiv...

L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti preoccupati per l'intenso odore di gas che si percepiva nella zona. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, avviando le operazioni per individuare la fonte della fuga e mettere in sicurezza l'area. A supporto, sono arrivati anche i tecnici specializzati delle compagnie di distribuzione del gas.

La preoccupazione tra i cittadini è alta, soprattutto in seguito all'esplosione avvenuta ieri sera a Catania, che ha causato ingenti danni e accresciuto il timore di possibili incidenti simili. La zona è stata transennata per prevenire rischi e garantire la sicurezza di residenti e passanti.

Allarme rientrato dopo circa un'ora, ma il timore è tornato oggi, 22 gennaio 2025. Un nuovo episodio ha suscitato apprensione in via Como, dove l'odore di gas è stato descritto come particolarmente forte. Al momento, non è stata ancora individuata con certezza la fonte della fuga, ma l'intervento delle squadre di emergenza è stato immediato.

Il timore tra la popolazione è ancora più forte a causa dell'esplosione avvenuta ieri a Catania, che ha provocato danni significativi e ha aumentato la preoccupazione per altre possibili fughe di gas. I vigili del fuoco sono sul posto, lavorando per localizzare la perdita e mettere in sicurezza l'area. Per motivi precauzionali, la strada è stata chiusa al traffico e viene monitorata costantemente dalle autorità.

Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono ancora in corso. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine. Al momento, non si segnalano danni o feriti, ma l'allerta rimane alta.

La situazione è in costante evoluzione, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cause e l'entità dell'incidente.