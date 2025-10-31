Paternò, fuga nella notte: due giovani bloccati dai Carabinieri su auto rubata carica di refurtiva

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 20enne e un 19enne che, sulla base degli elementi raccolti e fatti salvi gli ulteriori accertamenti giudiziari, sono...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 20enne e un 19enne che, sulla base degli elementi raccolti e fatti salvi gli ulteriori accertamenti giudiziari, sono ritenuti responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e furto.

Intorno alle 4 del mattino, durante un servizio di controllo nel centro cittadino, i militari hanno notato un’utilitaria con due persone a bordo. Insospettiti, hanno intimato l’alt con i dispositivi luminosi, ma il conducente, una volta accortosi della presenza dei Carabinieri, ha accelerato tentando la fuga.

Ne è nato un inseguimento, coordinato con la Centrale Operativa e supportato da altre pattuglie, terminato in via Circumvallazione, all’angolo con via Merano. I due occupanti hanno abbandonato il mezzo e hanno tentato di nascondersi sotto alcune auto parcheggiate in via Merano, ma sono stati immediatamente individuati e bloccati. I giovani sono stati identificati come un 20enne di Biancavilla e un 19enne di Paternò.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto utilizzata era stata rubata e che, poco prima, i due avevano compiuto due furti utilizzando lo stesso veicolo. Durante l’ispezione dell’auto, successivamente restituita al proprietario, gli investigatori hanno rinvenuto la refurtiva dietro il sedile posteriore: quasi 200 prodotti dolciari e circa quindici bottiglie tra alcolici e altre bevande.

I due giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento. Vige, per entrambi, la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.



Invia segnalazione su WhatsApp

