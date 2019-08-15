PATERNÒ: FUOCHI D"ARTIFICIO CAUSANO ROGO STERPAGLIE
Ha rischiato di finire male la festa in onore della Madonna Assunta, questa sera a PaternòPoco dopo le 21 un incendio si è sviluppato nella vegetazione incolta nell'area di via fonte Maimonide a causa...
A cura di Redazione
15 agosto 2019 21:52
Ha rischiato di finire male la festa in onore della Madonna Assunta, questa sera a Paternò
Poco dopo le 21 un incendio si è sviluppato nella vegetazione incolta nell'area di via fonte Maimonide a causa dei fuochi d'artificio.
Come si apprende dalle testimonianze e si può vedere nelle foto, le fiamme sono partite durante la sequenza finale dei botti.
