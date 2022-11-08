PATERNÒ. FUOCO IMMONDIZIA E COPERTONI, NUBE NERA VISIBILE A CHILOMETRI
A cura di Redazione
08 novembre 2022 11:03
Una nube di fumo nero si è sviluppata ed è stata visibile da chilometri di distanza nella mattinata di oggi, martedì 8 novembre 2022, nella zona delle Salinelle.
Ad andare a fuoco è stata una catasta di rifiuti e pneumatici
L'incendio è stato immediatamente spento dai vigili del fuoco.