PATERNÒ, FURGONE CONTRO DUE AUTO PARCHEGGIATE: CONDUCENTE FORSE ALTERATO
Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 22:45 in via Pò, a Paternò.Il sinistro ha coinvolto un furgone Fiat Doblò, guidato da un uomo di nazionalità straniera, che ha tamponato vi...
Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 22:45 in via Pò, a Paternò.
Il sinistro ha coinvolto un furgone Fiat Doblò, guidato da un uomo di nazionalità straniera, che ha tamponato violentemente due auto parcheggiate lungo la strada.
Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, procedendo a forte velocità, ha prima impattato contro una Toyota Yaris, spingendola successivamente contro una Volkswagen Golf, anch’essa parcheggiata.
L'urto ha causato danni ingenti ai veicoli coinvolti.
Si ipotizza che il conducente del furgone fosse in stato di alterazione al momento dell’incidente.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi all'uomo, mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare se il conducente fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.