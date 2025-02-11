PATERNÒ, FURGONE CONTRO DUE AUTO PARCHEGGIATE: CONDUCENTE FORSE ALTERATO

Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 22:45 in via Pò, a Paternò.Il sinistro ha coinvolto un furgone Fiat Doblò, guidato da un uomo di nazionalità straniera, che ha tamponato vi...

A cura di Redazione 11 febbraio 2025 08:53

