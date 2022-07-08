PATERNO': FURGONE PRENDE FUOCO DURANTE LA MARCIA AL CORSO ITALIA, L’INCENDIO SI PROPAGA ANCHE ALLE STERPAGLIE

Tanta paura per il conducente di un furgone che improvvissmenfe preso a fuoco mentre era in marcia oggi 8 luglio 2022, intorno alle ore 14.Probabilmente a causa di un corto circuito proveniente da van...

Tanta paura per il conducente di un furgone che improvvissmenfe preso a fuoco mentre era in marcia oggi 8 luglio 2022, intorno alle ore 14.

Probabilmente a causa di un corto circuito proveniente da vano motore e andato a fuoco mentre era in transito.

L'incendio è accaduto al Corso Italia.

L'occupante del furgone ha fatto appena in tempo ad accostare e parcheggiare il mezzo che l'incendio è divampato, arrivando a propagarsi anche alle sterpaglie circostanti.

Sul posto il prontissimo intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il mezzo.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un ora, per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza nel tratto stradale interessato.

Per fortuna non ci sono persone ferite o intossicate.

Sul posto per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi e presente la polizia locale.