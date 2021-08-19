95047

PATERNÒ: FURGONE PRENDE FUOCO NELLA NOTTE: ACCERTAMENTI IN CORSO

FLASHNella nottata di oggi, 19 Agosto 2021 intorno alle 02.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti in Piazza Vittorio Veneto (Sant'Antonio) per un incendio ad un furgone i...

A cura di Redazione Redazione
19 agosto 2021 03:23
PATERNÒ: FURGONE PRENDE FUOCO NELLA NOTTE: ACCERTAMENTI IN CORSO -
Cronaca
Condividi

FLASH

Nella nottata di oggi, 19 Agosto 2021 intorno alle 02.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti in Piazza Vittorio Veneto (Sant'Antonio) per un incendio ad un furgone in sosta.

Sul posto gli operatori VVF sono intervenuti e hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo e l'area circostante.

Sono stati proprio gli abitanti a chiamare i soccorsi, ma il furgone era ormai completamente distrutto.

Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta dall'incendio.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i VVF hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

In Piazza Vittorio Veneto, luogo dell'incendio, sono intervenuti anche i Carabinieri  di Paternò per gli accertamenti e le indagini di competenza.

https://youtu.be/sOLG2tzsFwU

PATERNÒ: FURGONE PRENDE FUOCO NELLA NOTTE: ACCERTAMENTI IN CORSO
PATERNÒ: FURGONE PRENDE FUOCO NELLA NOTTE: ACCERTAMENTI IN CORSO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047