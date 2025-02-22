PATERNO'. FURGONE SI RIBALTA SULLA SP24 IN ZONA PONTE BARCA: QUATTRO FERITI, UNO GRAVE, ALCUNI OCCUPANTI IRREPERIBILI

Paternò, 22 febbraio 2025 - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 16, lungo la Strada Provinciale 24, nella zona di Ponte Barca, nel territorio di Paternò. Un fur...

Paternò, 22 febbraio 2025 - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 16, lungo la Strada Provinciale 24, nella zona di Ponte Barca, nel territorio di Paternò.

Un furgone adibito al trasporto di lavoratori agricoli, per cause ancora in fase di accertamento, era finito contro un muretto per poi ribaltarsi completamente, terminando la sua corsa con le ruote in aria nella campagna ai margini della carreggiata.

Le cause del sinistro non erano ancora note, anche se aveva preso corpo l'ipotesi di un incidente autonomo. Sul posto erano intervenuti tempestivamente i soccorsi, con tre ambulanze e i vigili del fuoco, che avevano provveduto a mettere in sicurezza l'area e il veicolo coinvolto, collaborando con il personale sanitario per prestare le prime cure ai feriti.

Il bilancio era di almeno quattro persone ferite, tutte di nazionalità marocchina. Secondo le informazioni raccolte, altri occupanti del furgone, nonostante le ferite riportate, erano fuggiti dal luogo dell'incidente.

Tra i quattro feriti soccorsi, uno versava in condizioni più gravi, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso, che era atterrato nelle vicinanze del luogo del sinistro per trasportarlo d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania per ulteriori accertamenti e cure.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e le indagini del caso, al fine di chiarire la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità.