PATERNO’: FURTI E ATTI VANDALICI AL CIMITERO, RAZZIA DEI BULLONI IN OTTONE

Ennesimo atto vandalico al cimitero di Paternò di via Balatelle, da dove ci arriva l’ultima segnalazione. Dei ladri hanno fatto razzia dei bulloni in ottone che permettono la chiusura delle nicchie co...

Ennesimo atto vandalico al cimitero di Paternò di via Balatelle, da dove ci arriva l’ultima segnalazione.

Dei ladri hanno fatto razzia dei bulloni in ottone che permettono la chiusura delle nicchie con le lastre di marmo.

Un gesto deplorevole, che ha danneggiato decine di tombe, in molte delle quali è caduto pure il marmo a terra. Un danno enorme e soprattutto un sacrilegio nei confronti dei nostri defunti, che nemmeno al cimitero possono più riposare in pace.

Ormai non c’è più rispetto neanche per i defunti, e atti come questi vengono fatti per rivendere a due lire il metallo usato per le viti o per alcuni portafiori. Un atto che speriamo sia punito al più presto da una giustizia superiore a quella terrena.

Nessuno chiede che ci sia un custode anche la notte ( a volte non c’è manco al giorno), ma magari si pensi di installare delle telecamere e dei sistemi di allarme che oggi costano due lire.

Basterebbe poco, per dare maggiore lustro a una città splendida e storica, ma purtroppo, ultimamente, gesti contro le scuole, i cimiteri, i beni pubblici, sono in costante aumento, e non pensiamo che questi danni, alla fine, ricadono sugli stessi cittadini.