PATERNO' FURTO A SCUOLA

E' stato probabilmente perpetrato tra ieri sera o stanotte un furto ai danni della scuola S. Francesco sita in via a Paternò, i ladri sono entrati da una porta di sicurezza, e dopo avere messo tutto sottosopra, in cerca di qualcosa, hanno portato via un impianto di amplificazione, usato dai ragazzi per le loro attività. Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale Stazione, che hanno già effettuato un sopralluogo. Un gesto barbaro, e degno di persone incivili, che hanno colpito l'intera comunità, togliendo dei beni usati dai nostri giovani, o dai loro stessi figli. Il tutto per racimolare qualche euro, danneggiando le scuole che oggi vivono con grossi problemi finanziari e che dunque difficilmente potranno ricomprare il materiale rubato.