PATERNÓ FURTO ALL'UFFICIO TICKET, DISAGI PER I CITTADINI
Un furto é avvenuto questa notte nell'ufficio ticket dell'ospedale di Paternó. Ignoti si sono introdotti nell'ufficio scardinando una delle due casse forti presenti per rubarla con tutto il contenuto.
Non sono riusciti invece a portare via l'altra per chissà quale motivo.
Non si conosce il contenuto della cassaforte né eventuali somme presenti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Paternó.
Ad avere disagi gli utenti che giunti stamattina nell'ufficio non hanno potuto pagare in sede ma hanno dovuto recarsi nei tabacchi o esercenti convenzionati.