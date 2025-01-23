95047

PATERNÓ FURTO ALL'UFFICIO TICKET, DISAGI PER I CITTADINI

Un furto é avvenuto questa notte nell'ufficio ticket dell'ospedale di Paternó. Ignoti si sono introdotti nell'ufficio scardinando una delle due casse forti presenti per rubarla con tutto il contenuto....

A cura di Redazione Redazione
23 gennaio 2025 15:26
PATERNÓ FURTO ALL'UFFICIO TICKET, DISAGI PER I CITTADINI -
Cronaca
Condividi

Un furto é avvenuto questa notte nell'ufficio ticket dell'ospedale di Paternó. Ignoti si sono introdotti nell'ufficio scardinando una delle due casse forti presenti per rubarla con tutto il contenuto.

Non sono riusciti invece a portare via l'altra per chissà quale motivo.

Non si conosce il contenuto della cassaforte né eventuali somme presenti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Paternó.

Ad avere disagi gli utenti che giunti stamattina nell'ufficio non hanno potuto pagare in sede ma hanno dovuto recarsi nei tabacchi o esercenti convenzionati.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047