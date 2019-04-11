PATERNÒ: FURTO CON SCASSO ALLA BIBLIOTECA, PRESE DI MIRA LE MACCHINETTE

Scasso stanotte nei locali della Biblioteca Comunale sita in via Giacomo Leopardi.Ignoti, hanno tentato di penetrare all’interno dell'edificio scardinando, come da foto, il portone.I balordi sono rius...

Scasso stanotte nei locali della Biblioteca Comunale sita in via Giacomo Leopardi.

Ignoti, hanno tentato di penetrare all’interno dell'edificio scardinando, come da foto, il portone.

I balordi sono riusciti ad entrare danneggiando le macchinette delle bevande

Il tentativo di furto è stato scoperto questa mattina, e immediatamente sono stati chiamati i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai probabili autori.

Questo è l'ennesimo atto vandalico perpetrato ai danni di un bene comunale, in cui il danno provocato alla porta, è sicuramente maggiore di quanto abbiano potuto trovare nelle macchinette.

Una vergogna che deve finire, magari installando un impianto di videosorveglianza.