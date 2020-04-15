95047

PATERNÒ, FURTO DI CAVI ELETTRICI AL “FALCONE-BORSELLINO”

I ladri non si fermano neanche con il rischio di contagio da coronavirus.Il fatto è stato scoperto ieri mattina,  ignoti hanno rubato i cavi elettrici che alimentano l’energia elettrica dello stadio "...

A cura di Redazione Redazione
15 aprile 2020 10:52
PATERNÒ, FURTO DI CAVI ELETTRICI AL “FALCONE-BORSELLINO” -
News
Condividi

I ladri non si fermano neanche con il rischio di contagio da coronavirus.

Il fatto è stato scoperto ieri mattina,  ignoti hanno rubato i cavi elettrici che alimentano l’energia elettrica dello stadio "Falcone-Borsellino"

Al momento non è stato quantificato il danno.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per capire chi fossero gli autori.

Amareggiato l’assessore alle Manutenzioni Luigi Gulisano: “Qui non si comprende che un danno del genere è un danno fatto a tutti, all’intera comunità. Siamo tutti molto amareggiati”.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047