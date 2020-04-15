PATERNÒ, FURTO DI CAVI ELETTRICI AL “FALCONE-BORSELLINO”
I ladri non si fermano neanche con il rischio di contagio da coronavirus.
Il fatto è stato scoperto ieri mattina, ignoti hanno rubato i cavi elettrici che alimentano l’energia elettrica dello stadio "Falcone-Borsellino"
Al momento non è stato quantificato il danno.
Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per capire chi fossero gli autori.
Amareggiato l’assessore alle Manutenzioni Luigi Gulisano: “Qui non si comprende che un danno del genere è un danno fatto a tutti, all’intera comunità. Siamo tutti molto amareggiati”.