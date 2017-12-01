PATERNÒ: FURTO IN FARMACIA DURANTE, LA CHIUSURA POMERIDIANA

Dopo il furto di stanotte in via Gb Nicolosi, altro episodio di cronaca con un altro furto avvenuto qualche ora fa, in una farmacia di Paternò sita in via Petrarca.Infatti, nel pomeriggio, durante la...

Infatti, nel pomeriggio, durante la chiusura per il pranzo, ignoti hanno aperto la saracinesca dell'esercizio e hanno rubato i soldi trovati nella cassa. Al momento non si conosce l'esatto ammontare della somma, nè se è stata portata via altra merce.

Per qualche ora, sulla vetrina della Farmacia è apparso un cartello con la scritta "Chiuso per rapina".

Sull'episodio indagano i carabinieri della locale Stazione, che hanno eseguito dei rilievi all'interno della farmacia.