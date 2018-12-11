PATERNO’ , FURTO IN UNA VILLA, RUBATO ANCHE BABBO NATALE: “RESTITUITELO”

Furto ai danni di una villetta di via delle rose, lo scorso 8 dicembre, giorno dell’Immacolata intorno alle ore 18. I ladri, hanno saccheggiato tutti i 3 piani, rubando soldi in contanti, gioielli, ca...

Furto ai danni di una villetta di via delle rose, lo scorso 8 dicembre, giorno dell’Immacolata intorno alle ore 18. I ladri, hanno saccheggiato tutti i 3 piani, rubando soldi in contanti, gioielli, capi firmati di abbigliamento e scarpe. All’arrivo dei carabinieri, i ladri erano già fuggiti, e le forze dell’ordine, non hanno potuto fare altro che avviare le indagini per cercare di risalire agli autori del furto. Ma oltre ad oggetti di valore, i ladri hanno portato via anche un babbo natale, che da anni illuminava il Natale della famiglia: “Abbiamo sporto denuncia contro ignoti – ci scrive il proprietario – e purtroppo, devo dire che mai mi sarei aspettato che rubassero anche il Babbo Natale che da 22 anni era in casa quasi come uno di famiglia. Un gesto brutto, unito al furto, e fatto da persone senza umanità. Se avete un briciolo di cuore, ridateci il nostro Babbo Natale, in modo da passare una festività serena”. Un appello che speriamo sia ascoltato dai ladri, che magari avranno un po’ di cuore in più visto l’avvicinarsi del Natale.