Paternò, gattino trovato morto nella fontana di Villa Moncada: rabbia e amarezza

La triste scoperta nella mattinata di oggi. Al momento non sono note le cause della morte dell'animale. Numerose le reazioni dei cittadini.

Una scoperta che ha suscitato tristezza e indignazione a Paternò. Nella mattinata di oggi, sabato 20 giugno, un piccolo gatto è stato trovato senza vita all'interno della fontana di Villa Moncada.

A notare il corpo dell'animale nell'acqua sono stati alcuni cittadini che hanno segnalato l'accaduto. La scena si è presentata particolarmente triste, lasciando sgomenti quanti si sono trovati davanti al piccolo felino ormai privo di vita.

Al momento non sono note le cause della morte dell'animale e non è possibile stabilire con certezza cosa sia accaduto.

Tra i cittadini, tuttavia, c'è chi teme che il gattino possa essere stato vittima di un gesto umano, anche se al momento non vi sono elementi ufficiali che possano confermare questa ipotesi.

Qualora dovessero emergere responsabilità, si tratterebbe di un episodio particolarmente grave ai danni di un animale indifeso. Per questo motivo in molti auspicano che venga fatta piena luce sull'accaduto.

Sulla vicenda restano al momento diversi interrogativi. Saranno eventuali accertamenti a chiarire cosa sia realmente accaduto al piccolo animale e quali siano state le cause della sua morte.