PATERNO'. GATTO SMARRITO IN ZONA STAZIONE: AIUTO PER RITROVARE TOM

Tom, il loro amato gatto di colore grigio con un distintivo collare blu, privo di campanella, si è smarrito in zona Via Stazione a PaternòÈ un gatto affettuoso e amato dalla sua famiglia, che spera di...

Tom, il loro amato gatto di colore grigio con un distintivo collare blu, privo di campanella, si è smarrito in zona Via Stazione a Paternò

È un gatto affettuoso e amato dalla sua famiglia, che spera di riportarlo a casa al più presto. Se hai visto Tom o hai informazioni sul suo possibile avvistamento, ti preghiamo di contattare immediatamente il numero 3932511264 oppure la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

Ogni segnalazione è preziosa per riunire Tom con la sua famiglia amorevole, Grazie per il tuo aiuto e speriamo di trovare Tom al più presto.