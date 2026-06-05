Paternò, giochi e sorrisi per i più piccoli: successo per “Cento Luoghi per Giocare”.

Tanti bambini e famiglie hanno partecipato alle attività promosse da UNICEF e Associazione ERIS ETS presso la Chiesa di Sant'Antonio.

Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 4 giugno, presso la Chiesa di Sant'Antonio in Santa Maria la Scala a Paternò, l'appuntamento cittadino della seconda edizione di “Cento Luoghi per Giocare”, l'iniziativa promossa dal Comitato Regionale Sicilia e dal Comitato Provinciale di Catania per l'UNICEF in occasione della Giornata del Diritto al Gioco.

Nel corso del pomeriggio, bambini e famiglie hanno preso parte a numerose attività ludiche e ricreative pensate per promuovere il benessere, la socializzazione e la partecipazione attiva dei più piccoli, in un clima di festa e condivisione.

L'evento è stato organizzato dall'Associazione ERIS ETS – sede di Paternò, con la collaborazione della Parrocchia Sant'Antonio Abate in Santa Maria la Scala, dell'associazione ENOSIS APS, dell'A.S.D. Paternò Baseball e dell'A.S.D. Siciliamo.

L'iniziativa rientra nel progetto “Cento Luoghi per Giocare”, promosso su tutto il territorio siciliano dal 28 maggio all'11 giugno 2026, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza del gioco come diritto fondamentale di ogni bambino.

Attraverso momenti di aggregazione, attività educative e occasioni di incontro tra famiglie, la manifestazione ha voluto ribadire il valore del gioco come strumento di crescita, inclusione e sviluppo personale, in linea con i principi promossi dall'UNICEF per la tutela dei diritti dell'infanzia.