PATERNO': Giorgia Catena convocata a rappresentare la Sicilia nel campionato nazionale a Roma
Giorgia Catena,dodicenne paternese, atleta del Team Taekwondo Marletta,torna a far parlare di sé.
Giorgia grazie alle innumerevoli medaglie d’oro vinte, l’esperienza maturata e la qualificazione ottenuta primeggiando in Sicilia nella sua categoria entra a pieni voti nella squadra SICILIA.
Il 4 e 5 Giugno 2018, combatterà a Roma alla coppa Italia la “Olympic Dream Cup” per contendersi il titolo di campione d’Italia.
Nei tre giorni precedenti nello stesso luogo si svolgerà il Grand Prix di Taekwondo, evento promosso dalla federazione mondiale taekwondo WT, gara che fa parte del circuito di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, e che vedrà' la partecipazione dei migliori atleti, provenienti da tutto il mondo.
Grande soddisfazione per il Maestro Tony Marletta che in quei giorni sarà presente a Roma con altri 14 bambini Paternesi ai campionati nazionali “Kim & Liù “.