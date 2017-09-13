PATERNÒ: GIORNATA GIUBILARE VOCAZIONALE - PROGRAMMA

Da oggi inizia a Paternò, al Santuario della Consolazione, un triduo di preghiera per le vocazioni.Mercoledì 13 settembreore 07,30 S. Messa e Lodi - ore 19,00 S. Rosario - Vespriore 20,00 S. MessaGiov...

Da oggi inizia a Paternò, al Santuario della Consolazione, un triduo di preghiera per le vocazioni.

Mercoledì 13 settembre

ore 07,30 S. Messa e Lodi - ore 19,00 S. Rosario - Vespri

ore 20,00 S. Messa

Giovedì 14 settembre

ore 07,30 S. Messa e Lodi - ore 19,00 S. Rosario - Vespri

ore 20,00 S. Messa - ore 21,00 - 22,00 ORA DI PREGHIERA

Venerdì 15 settembre FESTA DELL’ADDOLORATA

ore 07,15 S. Rosario - ore 08,00 Lodi e S. Messa con RADIO MARIA

ore 19,00 S. Rosario - Vespri - ore 20,00 S. Messa

Sabato 16 settembre GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

SACERDOTALI E RELIGIOSE

ore 07,30 S. Rosario - 08,00 S. Messa - ore 8,30 Lodi

ore 19,30 PONTIFICALE - Le statue di Gesù Risorto e della Consolazione

Sabato 16 settembre ci sarà una giornata di festa e di preghiera, una giornata giubilare vocazionale che vedrà alcuni importanti anniversari: Don Vito Mandarano, rettore del santuario, Don Franco Annis, Don Albino Bassanese, Don Natale Lucidi, Don Bruno Fiorini, Don Oreste Maiolini, Don Enzo Algeri e Don Nino Tomasello celebreranno il loro quarantesimo anniversario di sacerdozio e cinquantesimo di vita religiosa; Don Alessandro Ronsisvalle ricorderà il suo venticinquesimo anniversario di sacerdozio; Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania, ricorderà il venticinquesimo anniversario del suo Episcopato.

Alle 19,30 proprio l'Arcivescovo di Catania celebrerà il solenne Pontificale, insieme al Direttore Provinciale Don Aurelio Fusi ed ai sacerdoti e religiosi del XII Vicariato di Paternò- Ragalna In quella giornata i fedeli potranno richiedere l'indulgenza plenaria. Una celebrazione per ringraziare del dono del sacerdozio e della vita consacrata, per pregare per nuove vocazioni, per pregare per Papa Francesco che festeggia il suo venticinquesimo anniversario di Episcopato: alla fine della solenne concelebrazione, fuochi d'artificio e un concerto bandistico.

Anche chi è lontano può unirsi a queste intenzioni di preghiera e può collaborare al restauro del Santuario

Con un versamento su conto corrente postale n. 14717953, intestato a SANTUARIO DELLA CONSOLAZIONE OPERA DON ORIONE PATERNO’. Causale: restauro santuario

Con un versamento su conto corrente bancario della Banca Monte Paschi Siena intestato SANTUARIO DELLA CONSOLAZIONE. Iban: IT49M01030841100000001875. Causale: Restauro santuario.