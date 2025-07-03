PATERNÒ, GIORNATA NERA IERI SULLE STRADE: TRE INCIDENTI, TRE FERITI, TRA CUI UNA MINORENNE GRAVE. DUE CONDUCENTI IN FUGA

È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri a Paternò, segnata da ben tre incidenti stradali, con un bilancio complessivo di tre persone ferite, di cui una minorenne in gravi condizi...

È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri a Paternò, segnata da ben tre incidenti stradali, con un bilancio complessivo di tre persone ferite, di cui una minorenne in gravi condizioni. In due dei sinistri, i conducenti coinvolti si sono dati alla fuga, complicando ulteriormente la situazione e lasciando sgomento tra i residenti.

Tamponamento a catena in via Mongibello

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 13:00 in via Mongibello, l’arteria che collega Paternò con il comune etneo di Ragalna. Secondo le prime informazioni, quattro autovetture, tutte in marcia nella stessa direzione, sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. Tuttavia, i danni materiali sono stati ingenti, con diversi veicoli visibilmente compromessi.

L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione, con lunghe code e disagi per gli automobilisti diretti verso la zona pedemontana.

Grave incidente in via delle Gemme: coinvolte due ragazze su uno scooter

Ben più serio l’incidente avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 18:00, in via delle Gemme, nei pressi dello stadio comunale. Un camion e uno scooter, con a bordo due giovani ragazze, sono stati protagonisti di uno scontro violento.

Le due giovani sono state sbalzate sull’asfalto, una delle quali ha battuto con violenza la testa contro il marciapiede. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato nello stadio comunale. La ragazza è stata quindi trasferita d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dov'è ricoverata in serie condizioni.

L’altra giovane ha riportato ferite più lievi ed è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

A rendere ancor più grave l’episodio è il comportamento del conducente del camion, che non si sarebbe fermato a prestare soccorso, fuggendo via subito dopo l’impatto.

Terzo incidente in via Santa Rita: scontro tra scooter, uno fugge

L’ultimo sinistro della giornata è avvenuto intorno alle 19:30 in via Santa Rita, dove due scooter si sono scontrati per cause ancora da chiarire.

Anche in questo caso, uno dei conducenti ha abbandonato il proprio mezzo sul posto, dandosi alla fuga. L’altro scooterista, rimasto ferito, ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per far luce sulle dinamiche dei tre incidenti e per rintracciare i responsabili delle fughe.

In particolare, gli episodi di via delle Gemme e via Santa Rita hanno scosso l’opinione pubblica per l’omissione di soccorso, un comportamento che, oltre a costituire reato, rappresenta una grave mancanza sul piano umano.

La comunità di Paternò resta in attesa di sviluppi, nella speranza che le autorità riescano a fare piena chiarezza e che i feriti possano ristabilirsi al più presto.