PATERNO': Giorno 15 giugno, il pagamento delle prestazioni di disoccupazione agricola anno 2017

Buone notizie sul fronte della liquidazione per prestazioni malattia e disoccupazione agricola del 2017. Grazie alla battaglia di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil di Catania, l’Inps ha comunicato di avere richiesto un intervento straordinario, che gli è stato autorizzato, per lavorare le pratiche in supporto alla sede di Messina, soggetto deputato alla lavorazione per la Sicilia orientale, così da azzerare, in tempistiche celeri, quanto ad oggi è ancora in sospeso.

L’Inps, inoltre, procederà alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola anno 2017 con il seguente calendario:

11 giugno per Giarre e Acireale,

14 giugno per Catania, Caltagirone e Mascalucia

15 giugno per Paternò e Adrano.

Per i segretari generali delle tre sigle sindacali, Pino Mandrà, Pietro Di Paola e Nino Marino, si tratta di “una novità positiva che ci è stata comunicata a seguito dell’incontro dei giorni scorsi con l’INPS, quando tutti insieme abbiamo manifestato il disappunto sul perdurare dell’inadempienza delle liquidazioni delle prestazioni di malattia”.