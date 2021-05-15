PATERNÒ: GIORNO 17 MAGGIO LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO INTITOLATO A “GIULIO CRIMI”, ILLUSTRE TENORE PATERNESE.

Si terrà lunedì 17 maggio alle ore 18:00, presso la biblioteca comunale “G.B. Nicolosi” di Paternò, la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio intitolato a “Giulio Crimi”, illustre te...

Si terrà lunedì 17 maggio alle ore 18:00, presso la biblioteca comunale “G.B. Nicolosi” di Paternò, la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio intitolato a “Giulio Crimi”, illustre tenore Paternese.

Il premio intitolato a “Giulio Crimi”, in memoria all’illustre tenore Paternese, è finalizzato a trasmettere messaggi di carattere culturale e artistico che siano di esempio ai giovani.

Durante l’evento verranno premiati quegli artisti, in campo musicale, che si sono distinti per doti canore, compositive ed intellettuali.

In particolare, il premio è rivolto a quegli artisti che non si limitano a portare le loro professionalità nel mondo, ma che inseriscono elementi “tradizionali” (ad esempio la canzone in dialetto) nella loro musica e che si collocano su una linea di filiazione storica o ideologica con la ricerca sul campo, il folk revival, il lavoro sugli strumenti musicali popolari o sulle modalità espressive e stilistiche della musica di tradizione orale.

L’ingresso all’evento sarà libero ma contingentato per protocolli COVID-19.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook dell’associazione “Musica&Movimento” per tutti coloro che non potranno essere presenti fisicamente all’incontro.